Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

M.G. idaresindeki 46 AFE 693 plakalı otomobil, Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, F.K. yönetimindeki 46 DY 200 plakalı otomobille çapıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 46 DY 200 plakalı otomobilde bulunan E.B.K. yaralandı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Kerem, Benfica'nın galibiyet pozunda neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kerem, bu karede neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul'da kanlı pusu! Kafede oturan kulüp başkanının kafasına sıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.