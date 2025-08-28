Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki 46 AFE 693 plakalı otomobil, Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, F.K. yönetimindeki 46 DY 200 plakalı otomobille çapıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 46 DY 200 plakalı otomobilde bulunan E.B.K. yaralandı.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.