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Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri sıklaştırıldı

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Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından radar hız denetimi yapıldı. Denetimlerde hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uygulandı ve diğer sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, kent genelinde radar hız denetimi yapıldı.

Denetimler sırasında hız sınırını aşarak radara düşen, trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Ekipler, durdurdukları sürücüleri aşırı süratten uzak durmaları ve trafik kurallarına uyması konusunda uyardı.

Ayrıca denetimlerin farklı zamanlarda da devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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