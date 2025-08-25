Kahramanmaraş'ta Toprak Kayması: Operatör Göçük Altından Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan iş makinesi operatörü Abdülmelik T., AFAD ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan sondaj makinesi operatörü kurtarıldı.
Hacımustafa Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında altyapı inşaatında çalışan Abdülmelik T'nin (29) kullandığı iş makinesi, tünel açarken toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan iş makinesi operatörü, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel