Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kahramanmaraş'ta toprağa gömülü roketatar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta toprağa gömülü roketatar ele geçirildi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü roketatar bulundu.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü roketatar bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman ve Kahramanmaraş il jandarma komutanlığı ekipleri, Çağlayancerit ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, kayalık alanda, toprağa gömülü vaziyette roketatar ile başka deliller ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri ise imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Seçim Sonuçları
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title