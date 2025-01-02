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Kahramanmaraş'ta TOKİ'den 3.621 Konutun Anahtarları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den 3.621 Konutun Anahtarları Hak Sahiplerine Teslim Edildi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen 3.621 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Depremler sonrası başlatılan konut inşa çalışmaları sayesinde, vatandaşlar hızlı bir şekilde yeni evlerine kavuştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 3 bin 621 konutun anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkımların yaşandığı kentte yeniden ihya ve inşa çalışmaları sürüyor.

TOKİ, bu kapsamda 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da 7 bin 459 konutun ihalesini tamamlayarak inşasına başladı. Konutlardan 3 bin 621'inin anahtarları hak sahiplerine verildi. Konutlardan 2 bin 365'i Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'nde inşa edildi.

TOKİ inşaat uzmanı Taha Selvi, Karaelbistan'da çalışmaların 4 etap halinde yürütüldüğünü, konutların yatay mimaride zemin+5'i geçmeyecek şekilde inşa edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta bugüne kadar TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak hak sahiplerine teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 30 bine yaklaştı.

"Çok şükür, kapımı açtım, sapasağlam"

Yeni evlerine yerleşen hak sahiplerinden Fadime Doğan, "Sıcak suyumuz hazırdı. Elektriğimiz yanıyordu, ocağımız yanıyordu. 'Evini anlat' deseler ne derim biliyor musun? Çok şükür, kapımı açtım, sapasağlam. Camdan bakıyorum, yarın buralar yeşillik, güllük gülistanlık olur." ifadesini kullandı.

Hak sahibi Nihat Doğan da konutların kendisine 5 yıldan önce çıkacağını düşünmediğini ama 1 yılda tamamlanınca çok şaşırdıklarını belirtti.

Yaşanan depremlerin insanlığın gördüğü en büyük afetlerden biri olduğuna dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşları bir an önce evlerine yerleştirebilmek için çok hızlı hareket edildi. Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk. 1 yıl içinde biz gelip sıfırdan evimize yerleşebiliyorsak bu sadece Türkiye için değil dünya çapında büyük bir başarıdır. Depremle birlikte yıkılan ne kadar hayaller varsa 1 yıl içinde çıkan evlerle yeniden hayata başlamanın umudu içimizde yeşerdi. Burası bizim umutlarımızın yeniden yeşerdiği, filizlendiği bir yer oldu."

Hak sahiplerinden Tahsin Öztunç da "Atalarımız ne demiş? 'Er kişi odur ki dünyada bıraka bir eser, eseri olmayan kişinin yerinde yeller eser.' İşte eser meydanda. Yuvamızda, evimizde oturuyoruz. Rahatız. Hiçbir kaygımız, sıkıntımız yoktur şükür. Devlet kutsaldır. Devlet zırhtır. Gerçekten burada devlet tecrübesi var. Devlet, herkese şefkatli kollarından uzattı ve uzatıyor. Herkes devlet imkanlarından faydalanıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elbistan'da inşa edilen konutlar ve hak sahiplerinin düşüncelerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından "İşte eser meydanda..." notuyla paylaştı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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