Haberler

Kahramanmaraş'ta Tırla SUV Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir SUV aracı, tıra çarparak kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

F. K. yönetimindeki 52 BK 533 plakalı SUV, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Mahsuni Şerif Tüneli içinde aynı yönde seyreden S.S. idaresindeki 31 SY 791 plakalı tırın 31 Y 3707 plakalı dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, SUV araçta bulunan Ceyhun U. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki Müslüman ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

İki ilimizi karşı karşıya getiren köpekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.