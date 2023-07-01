Kahramanmaraş'ta TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kaza, Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çıkışı Aslanbey Çiftliği mevkinde meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 63 AEM 802 plakalı TIR, tünelden çıktıktan sonra rampa inerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, devrildi. Kazada sürücü İ.K. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., ambulansla götürüldüğü Göksun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.