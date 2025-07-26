Kahramanmaraş'ta Ticari Araç Sitenin Bahçesine Düştü

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Kahramanmaraş'ta bir sitenin bahçesine düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta sitenin bahçesine düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği46 BF 664 plakalı ticari araç bir sitenin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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