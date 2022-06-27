Kahramanmaraş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, Engizekler kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada, RPG-7 roketatar, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, mavzer piyade tüfeği, tabanca, bu silahlara ait 68 mühimmat, 7 şarjör ile RPG-7 roketatar sevk fişeği ve el dürbünü ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / İzzet Mazı - Güncel

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