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Kahramanmaraş'ta Termik Santralde Yangın

Kahramanmaraş'ta Termik Santralde Yangın

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KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Afşin ilçesinde, Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin 3'üncü ünitesinde, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan dumanı gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, alevlere müdahale edip, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Baca gazı arıtma sistemi ile soğutma kulesinin birleştiği noktada çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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