Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, telefonla aradıkları kişiyi dolandırarak 700 bin liralık ziynet eşyası ve parasını aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde ikamet eden öğretmen Ferda B'nin (47), yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını telefonla dolandırıcılık yöntemiyle alan zanlılar İ.T. (20) ve K.A'yı (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk etti.

İki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ferda B, zanlıların telefonla aradığını kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttığını, zanlıların isteği doğrultusunda, yaklaşık 700 bin lira değerinde ziynet eşyasını ikametinin yakınındaki boş alanda bulunan elektrik trafosuna bıraktığını polis ekiplerine belirtmişti.

Ekipler bölgede teknik ve fiziki çalışma neticesinde şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini tespit ederek, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlemiş ve zanlılar İ.T. (20) ve K.A'yı (21) yakalamıştı.