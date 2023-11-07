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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kırsal Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İtfaiye Jandarma Güncel Haberler

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