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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kılılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına müdahale etti.

Yangın iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikadaki bazı makine ve ekipmanların zarar gördüğü yangında, yaklaşık 150 ton pamuk kullanılamaz hale geldi.

Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, bölgeye gelerek işletme sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hisarcık Türkoğlu Güncel Haberler

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