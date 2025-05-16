Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonunda 5 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonunda 5 Tutuklama
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Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 13 kişi yakalandı, 5'i tutuklandı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda tefecilik belgesi ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Gaziantep ve Antalya'da tefecilik suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 35 çek yaprağı, 21 senet, 6 alacak borç defteri, 30 fişek ile 1 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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