Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara faizli borç para verdikleri, şahısları kumar oynatarak borçlandırdıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 2 alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! '15 parçaya böldüm' dedi, cinayeti kabul etmedi

Eş katilinden bir garip itiraf! Her şeyi anlattı cinayeti kabul etmedi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl