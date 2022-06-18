Kahramanmaraş'ta tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde Ömür Kalkan'ın (39) tartıştığı kişiler tarafından 15 Haziran'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan A.Y. (30), M.F.B. (22), Y.E.Ş. (31), E.J. (22) ve S.A'nın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.Ş, EJ, S.A. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erkenez Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde 15 Haziran'da çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Ömür Kalkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title