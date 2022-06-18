Kahramanmaraş'ta tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Kahramanmaraş'ta tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde Ömür Kalkan'ın (39) tartıştığı kişiler tarafından 15 Haziran'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan A.Y. (30), M.F.B. (22), Y.E.Ş. (31), E.J. (22) ve S.A'nın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.Ş, EJ, S.A. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkenez Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde 15 Haziran'da çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Ömür Kalkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. AA / Ömer Faruk Salman - Güncel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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