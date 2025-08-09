Kahramanmaraş'ta Tarım Arazisinde Yangın, Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Şekeroba Mahallesi Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde bulunan yeni hasat edilmiş buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.

Yangın yerine giden vatandaşlar, yol kenarındaki ağaçların yeşil dallarını kopararak alevlere müdahale etti.

Yangına müdahale edenlerden Abdulkadir Alpşahin, "Yolda araçlarıyla geçen sürücülerin de desteğiyle olası büyük bir orman yangınını çok şükür engellemiş olduk." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın alanında soğutma çalışması yaptı.