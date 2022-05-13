Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkmaz Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, şüpheli aracı durdurup arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 tabak, 2 hançer, 1 mızrak ucu, 1 tanrıça heykeli, 3 gümüş sikke ve 1 bakır madalyon ele geçirildi. Araçtaki H.K., E.K., A.D. ve E.B. gözaltına alınırken, tarihi eserler Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.