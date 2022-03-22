Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 109 parça ele geçirildi
AA - İzzet Mazı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 109 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, heykelcik ve obje ele geçirildi.
DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 109 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, heykelcik ve obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Karaziyaret Mahallesi'nde İ.Z'nin evinde tarihi eser niteliği taşıyan maddeler bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 68 sikke, 3 levha, 3 madalyon, 5 mühür 13 heykelcik ile 17 obje ele geçirdi.
İ.Z. hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / İzzet Mazı - Güncel