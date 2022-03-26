Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 27 obje ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 27 obje ele geçirildi

AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 27 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 27 obje ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 27 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıtaş Mahallesi Kaltepe bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, İ.C. ve M.A'yı suç üsütü yakalayan ekipler yaptıkları aramada 27 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ile 1 dedektör ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Sinan Doruk - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Arıtaş, Güncel, Haberler

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