Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.