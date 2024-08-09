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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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