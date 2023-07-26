Kahramanmaraş'ta Tankere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, önünde ilerleyen tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.A. yönetimindeki 07 AUS 359 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden S.C.?nin kullandığı 23 EC 520 plakalı tankere çarptı.

Tankerin altına giren otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A. ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. A.A.?nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.