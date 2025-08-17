Kahramanmaraş'ta Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Y.C.T tarafından kullanılan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Maarif Mahallesi Batı Çevre Yolu Kahramanmaraş istikametinde ilerleyen, Y.C.T'nin kullandığı 46 ALD 384 plakalı otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak takla attı.

Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan araç, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
title
