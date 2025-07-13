Kahramanmaraş'ta Sürücü Silahla Öldürüldü, İki Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, aracına çarpılan sürücünün silahla öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, adliyede tutuklandı. Olayda, sürücü H.İ.Ö. hayatını kaybederken, saldırganın F.K. olduğu iddia ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aracına çarpılan sürücünün silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Temmuz'da Uludaz Mahallesi'nde sürücü H.İ.Ö'nün yaşamını yitirdiği olayla ilgili F.K. ve Y.C'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Uludaz Mahallesi'nde F.K'nin (31) kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobil, H.İ.Ö. (26) yönetimindeki yurt dışı plakalı otomobile çarpmış, F.K, kaza sonrası aracından inerek husumetli olduğu iddia edilen H.İ.Ö'ye tabancayla ateş etmişti.
Ağır yaralanan H.İ.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.