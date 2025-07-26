Kahramanmaraş'ta Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde düzenlenen organizasyon, asırlardır sürdürülen bir geleneği yeniden canlandırarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında çocuklara sünnet kıyafetleri giydirildi, dua merasiminin ardından şehir turu düzenlendi. Expo 2023 alanındaki gölette çocuklara kayık turu yaptırıldı.

Program sonunda sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, vakıf geleneğinde yer alan hayır şartlarını yerine getirme konusuna önem verdiklerini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yönettiğimiz vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile sünnet olan çocukların aileleri katıldı.