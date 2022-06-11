Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi - Haberler

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi Pazarcık ilçesinde, sulama kanalına düşen 7 ve 8 yaşındaki iki kardeş kurtarılamadı. Pazarcık ilçesinde, sulama kanalına düşen 7 ve 8 yaşındaki iki kardeş kurtarılamadı. Gaziantep'ten kente gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocukları Mustafa A. (8) ve İrem A. (7), yakınları tarlada çalışırken DSİ'ye ait sulama kanalı yanında oyun oynadıkları sırada suya düştü. Akıntıya kapılan ve gözden kaybolan çocukların yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, çocukların cesetlerine suya düştükleri yerin 4 kilometre ilerisinde ulaştı. Cenazeler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / İzzet Mazı - Güncel Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

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