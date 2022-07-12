Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu - Haberler

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Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama havuzuna giren iki kardeşten biri boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama havuzuna giren iki kardeşten biri boğuldu.

Bayramlaşmak için kırsal Çardak Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete giden Yunus Emre (7) ve Yusuf Can Esendere (5), sulama havuzuna girdi.

Boğulma tehlikesi geçirdiklerini fark eden yakınları, çevredekilerin de desteğiyle çocukları sudan çıkardı.

Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yunus Emre müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kardeşinin tedavisi sürüyor.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Yunus Emre Güncel Haberler

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