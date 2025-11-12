Kahramanmaraş'ta Suç Operasyonu: 269 Gözaltı, 13 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta 5-11 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirilirken, tutuklanan zanlı sayısı 13 olarak belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 269 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel