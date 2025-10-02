Kahramanmaraş'ta Suç Operasyonları: 253 Gözaltı, 12 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta 24-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 253 şüpheli gözaltına alındı, 12 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 253 şüpheli gözaltına alındı, 12 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 24-30 Eylül arasında düzenlenen operasyonlarda 253 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ile 183 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
???????
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel