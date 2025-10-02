Haberler

Kahramanmaraş'ta Suç Operasyonları: 253 Gözaltı, 12 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 24-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 253 şüpheli gözaltına alındı, 12 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 253 şüpheli gözaltına alındı, 12 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 24-30 Eylül arasında düzenlenen operasyonlarda 253 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ile 183 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

???????

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında işlediği cinayeti böyle itiraf etti! Annesine mesaj attığı için öldürmüş

Cinayeti böyle itiraf etti! Annesine mesaj attığı için katletmiş
İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.