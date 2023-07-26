Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında su tankerine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta su tankerine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Kaza, Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. A.A. idaresindeki 07 AUS 359 plakalı otomobil, seyir halindeyken aynı istikamette giden S.C. yönetimindeki 23 EC 520 plakalı su tankerine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Durumu ağır olan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ