Kahramanmaraş'ta Su Sıkıntısı Devam Ediyor

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta su sıkıntısının yaşandığını, depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şebeke sularından çamur aktığını öne sürdü.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta su sıkıntısının yaşandığını, depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şebeke sularından çamur aktığını öne sürdü.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçtiğini anımsattı.

Kahramanmaraş'ı yönetenlerin, deprem uyarılarını dikkate almadığını, fay hatlarının üzerinde yüksek binalar yapıldığını, kentsel dönüşüme yönelik yeterli çalışmanın ortaya konulmadığını söyleyen Karatutlu, bunun sonucu olarak Kahramanmaraş halkının telafisi olmayan kayıplar yaşadığını belirtti.

İrfan Karatutlu, depremin ardından yapılacak konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğinin açıklandığını, ancak binaların yapımının yavaş ilerlediğini iddia etti.

Kahramanmaraş esnafının perişan olduğunu ifade eden Karatutlu, "İş yeri kiraları 4-5 kat artmıştır. Esnaf, işlemeyen, müşterisi gelmeyen konteyner ve çadırlar içerisinde beklemekten bıkmış durumdadır." dedi.

Karatutlu, şehrin her bölgesinde su sıkıntısı yaşandığını, depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şebeke sularından çamur aktığını ileri sürdü.