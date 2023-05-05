Kahramanmaraş'ta sporcular tekvando yaparak depremin etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sporcular, yaşadıkları acıları ve sıkıntıları tekvando yaparak unutmak istiyor.

TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sporcular, yaşadıkları acıları ve sıkıntıları tekvando yaparak unutmak istiyor.

Depremde zarar görmeyen Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi, spor kulüplerine kapılarına açarak, sporcuların antrenman yapmasına imkan sunuyor.

Depremzede sporcular, depremin etkilerini azaltmak ve yüreklerindeki acıların izlerini silmek için tekvando antrenmanlarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Tekvando antrenörü Cahit Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve sporcular için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Depremler nedeniyle bazı sporcuların ailelerini ve yakınlarını kaybettiğini belirten Avşar, "Sporcularımızın psikolojilerinin düzelmesi, yaşadıkları acıları unutturmak için İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün destekleriyle depremde zarar görmeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarımıza başladık." dedi.

Avşar, haftanın beş günü sporcuların düzenli olarak antrenmanlara katıldıklarını, deprem öncesinde olduğu gibi müsabakalara hazırlandıklarını ifade etti.

"Depremin etkisini üzerimizden atmak için antrenmanlara başladık"

Antrenmanlara katılan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi BESYO öğrencisi Feyzullah Çevik de depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandığını, akrabalarının, arkadaşlarının ve bazı hocalarının göçük altında kaldığını anlattı.

Memleketi Kahramanmaraş'a döndüğünü ve depremin psikolojik etkilerini azaltmak için tekvando antrenmanlarına başladığını aktaran Çevik, "Depremin üzerimizde büyük bir psikolojik etkisi vardı. Hiçbir şey yapmak istemiyorduk. Evimizi kaybetmiştik. Çadırlara yerleştirilmiştik. Burada günümüzü geçirirken Gençlik Merkezinde tekvando antrenmanlarının başladığını duydum. Depremin etkisini üzerimizden atmak için arkadaşlarımızla antrenmanlara başladık." diye konuştu.

Sporcu Eylül Mazı ise yaklaşık 7 yıldır tekvando yaptığını, deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden başladığını söyledi.

Hayrünnisa Gürler de 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadıklarını vurgulayarak, "2 yıldır tekvando yapıyorum. Hocamızla birlikte burada antrenmanlara başladık. Deprem nedeniyle yaşadığımız psikolojik sorunları bu şekilde atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.