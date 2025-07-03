Kahramanmaraş'ta Spor Okulları Açıldı

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Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. Açılış programında çocuklara yönelik yaz spor okulları hakkında bilgiler verildi ve çeşitli spor gösterileri sunuldu.

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışları gerçekleştirildi.

Batıpark Güreş Sahası'nda düzenlenen açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, programda yaptığı konuşmada, yaz spor okullarının ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaz aylarında serbest zamanı, en iyi şekilde değerlendirmesi için uzman antrenörler nezaretinde aynı anda birçok branşta hizmet verecek şekilde planlandığını söyledi.

Özdemir, sporun her yaş grubuna ulaşmasını istediklerini ve spor ile iç içe bir yaşam tarzı geliştirmesini istediklerini aktardı.

Programda sporcular tarafından boks, voleybol, eskrim ve jimnastik gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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