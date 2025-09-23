Kahramanmaraş'ta Spor Faaliyetlerine Destek

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, kentin sportif faaliyetlerini en üst seviyeye çıkartmak için çalıştıklarını, sporcu dostu bir ortamda yeni ve başarılı sporcular yetiştirmeye önem verdiklerini söyledi.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada başarılı çalışmalar yaptığını dile getiren Özdemir, AA muhabirlerine başarı temennisinde bulundu.

Özdemir'e, AA'nın 2021 "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafın tablosu hediye edildi.