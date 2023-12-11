Kahramanmaraş'ta sis bulutları görsel şölen oluşturdu
Kahramanmaraş'ta şehri kaplayan sis bulutları görsel şölen oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde gök yüzünü kaplayan sis bulutları birçok noktayı beyaza bürüdü. Şehir merkezini kısmen kaplayan sis bulutları görsel şölen oluştururken o anlar dron ile kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta sis bulutları görsel şölen oluşturdu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şehri kaplayan sis bulutları görsel şölen oluşturdu.
Kahramanmaraş'ta 3 gündür etkili olan sağanak yağmur, yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Sabahın erken saatlerinde gök yüzünü kaplayan sis bulutları birçok noktayı beyaza bürüdü.
Sis bulutlarını oluşturduğu tabakayı izlemek isteyen vatandaşlar, kent merkezine 20 kilometredeki Ahır Dağı Zirvesi'ne çıktı. Güneş ve bulutların eşsiz görüntüsü mest etti.
Şehir merkezini kısmen kaplayan sis bulutları görsel şölen oluştururken o anlar dron ile kaydedildi.