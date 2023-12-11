Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta sis bulutları görsel şölen oluşturdu

Kahramanmaraş'ta sis bulutları görsel şölen oluşturdu

11 Aralık 2023 02:07 Son Güncelleme: 02:09 Abone Ol

Kahramanmaraş'ta şehri kaplayan sis bulutları görsel şölen oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde gök yüzünü kaplayan sis bulutları birçok noktayı beyaza bürüdü. Şehir merkezini kısmen kaplayan sis bulutları görsel şölen oluştururken o anlar dron ile kaydedildi.