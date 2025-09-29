Haberler

Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'nda Balık Ölümleri Araştırılıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri üzerine yetkililer harekete geçti. Avşar Mahallesi'nde çok sayıda ölü balık tespit edildi, su örnekleri laboratuvara gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor.

Avşar Mahallesi'nde barajın Aksu Çayı ile birleştiği kıyıda çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
