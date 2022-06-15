Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Ömür K. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında Erkenez Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde tartışma çıktı.

Silahla vurulan ve ağır yaralanan Ömür K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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