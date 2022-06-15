Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Ömür K. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında Erkenez Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde tartışma çıktı. Silahla vurulan ve ağır yaralanan Ömür K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Ömer Faruk Salman - Güncel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.