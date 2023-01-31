Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Karaziyaret Mahallesi'ndeki bir kum ocağında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İsabet eden mermi ve saçmalar nedeniyle bir araçta hasar oluşurken, jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title