Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Zanlı A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Dönüklü Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.K. ile M.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla M.Ç'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
A.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel