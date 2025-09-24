Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Yusuflar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 3 tabanca, 3 bıçak, 74 tabanca fişeğiyle bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.