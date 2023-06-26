Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.K'nin tabancayla ateş etmesi sonucu H.H, G.H. ve E.H. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli H.K. gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
15 Temmuz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, H.K'nin tabancayla ateş etmesi sonucu H.H, G.H. ve E.H. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli H.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel