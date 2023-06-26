Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.K'nin tabancayla ateş etmesi sonucu H.H, G.H. ve E.H. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli H.K. gözaltına alındı.