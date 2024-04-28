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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İstasyon Mahallesi'nde Mustafa D. ile bir grup arasında çıkan tartışma sonucunda Mustafa D, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde Mustafa D. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa D, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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