Kahramanmaraş'ta silah ve hayvan tahnitleri ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir adreste çok sayıda silah ve bazı hayvanlara ait tahnitler bulundu. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında tabancalar, mermiler ve çeşitli hayvan tahnitleri yer alıyor.

Baskın yapılan evden cephanelik çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve bazı hayvanlara ait tahnitler ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste silah ve tahnit olduğu bilgi üzerine harekete geçti. Jandarma şüpheli İ.S. isimli şahısın ev ve eklentilerine bakın yaptı. Baskında yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, 11 tabanca, 45 mermi, 1 pompalı tüfek, 2 yarı otomatik av tüfeği, 1 yivsiz belden kırma av tüfeği, 6 yeşil reçeteye tabi hap, 2 gram metamfetamin, 1 Afrika kökenli blesbok geyiği tahniti, 1 Caretta Caretta kaplumbağa kabuğu, 1 impala tahniti, 1 karaca tahniti, 1 gelincik tahniti ve 5 çeşitli kuş tahniti ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.