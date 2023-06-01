Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: Biri Kalaşnikof 4 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kalaşnikof marka uzun namlulu silahla birlikte ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri, silah kaçakçılığına ilişkin bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Şüpheliler ve tüm detaylarla ilgili çalışmasını tamamlayan KOM ekipleri, belirlediği adreslere operasyon düzenledi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon çerçevesinde şüphelilere ait ikametlerde yapılan arama da 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait 20 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 130 adet fişek ve 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ