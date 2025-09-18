Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bulutoğlu Mahallesi'nde A.A, O.K. ve Y.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 188 mermi, 17 şarjör, susturucu ve komando bıçağı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.