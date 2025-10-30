Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, yasa dışı silah ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenleyerek ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ekim tarihlerinde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce 5 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, ruhsatsız 12 tabanca, 14 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel