Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, yasa dışı silah ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenleyerek ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ekim tarihlerinde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, ruhsatsız 12 tabanca, 14 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
