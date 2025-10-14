Haberler

Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 11 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Ekipler, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, fişek ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
