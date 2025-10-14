Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 11 Gözaltı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Ekipler, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirdi.
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, fişek ve mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel