Kahramanmaraş'ta Serinlemek İçin Kanala Giren Gençlerden Birisi Boğuldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 3 gençten biri boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı. Diğer genci bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta serinlemek için sulama kanalına giren 3 gençten biri boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan diğer genci arama çalışması devam ediyor.

Andırın ilçesi Yeşilova Mahallesi Fenete mevkiinde sıcaktan bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Muhammet Erhan İspir, 16 yaşındaki Melih Arslantaş ve ismi öğrenilemeyen bir genç suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Melih Arslantaş'ı sulama kanalından çıkardı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Arslantaş hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Muhammet Erhan İspir'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Kanalda kaybolan diğer genci bulmak için arama çalışması devam ediyor.

Olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ