Kahramanmaraş'ta şeker pancarı hasadı başladı.

Afşin ilçesinde şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Bu yıl pancar üretiminden verimli olduğunu belirten çiftçilerden Mustafa Şahin, "Tohumun toprakla buluşmasından söküm aşamasına kadar birçok aşamadan geçerek bugün hasadını yapıyoruz. Çiftçilik sabır işidir. Ektiğiniz mahsule çocuk gibi ilgi göstereceksin ki verimi bol olsun. Bizler elimizden geldiği kadarıyla mahsulümüzle ilgileniyoruz. Eskiye göre çiftçilik şimdi daha kolay olduğuna inanıyorum. Elle yapılan ve onlarca insanın günlerce yaptığı işi bugün makinalarla saatler içinde yapıyoruz. Bu yıl pancar üretiminden verimli olduğunu ve sökümünü yaptığımız şeker pancarını kamyon ve traktörlere yükleyerek şeker fabrikasına teslim ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ