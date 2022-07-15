Kahramanmaraş'ta 'Şehitleri Anma ve Yemliha Yürüyüşü' düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Şehitleri Anma ve Yemliha Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar 15 Temmuz Şehitlerini anma ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Yedi Uyurlar'ın hatırasını canlandırmak için ilçe merkezinden başlayarak 6 kilometre uzaklıktaki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Burada vatandaşlara yöreye özgü çoban pilavı ikramı edildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, buradaki konuşmasında, etkinliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile daha da anlam kazandığını söyledi.

Yüzyıllar önce yedi inanmış gencin direnişiyle 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde milyonların gösterdiği direniş ile aynı olduğunu ifade eden Güven, "Bugün batıla karşı hakkın mücadelesini simgeleyen Yemliha yürüyüşünü ve şehitleri anma yürünüşü gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yürüyüşe, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz ve vatandaşlar katıldı.